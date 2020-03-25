В Украине могут ввести чрезвычайную ситуацию на 30 дней

25 марта 2020 г. 13:24
Источник: РБК-Украина
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Сегодня Кабинет министров рассмотрит введение режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Он отметил, что режим чрезвычайной ситуации планируется ввести на 30 дней, а также продлить на 30 дней карантин в Украине.

"Статистика показывает, что статистика продолжает ухудшаться. Поэтому сегодня Кабмин рассмотрит вопрос введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины", - заявил Шмыгаль.

Премьер-министр призывает не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение.

"Прошу не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение. Чрезвычайная ситуация не ограничивает конституционные права граждан, но еще консолидирует усилия для преодоления угрозы", - добавил он.

 

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