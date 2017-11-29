В Украине на 9% выросло количество ДТП по сравнению с прошлым годом

29 ноября 2017 г. 15:44
Источник: Новое Время
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Количество ДТП в Украине выросла почти на 9% по сравнению с прошлым годом, заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев.

За первые 10 месяцев 2017 было зарегистрировано 133 тысячи дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

В результате ДТП в 2017 году были травмированы более 28 тыссяч 522 человека, еще 20 тысяч 683 - погибли на месте или до прибытия в больницу.

Ранее сообщалось, что утром в среду, 29 ноября, на дорогах Киева гололедица. Из-за погодных условий изменено движение общественного транспорта, а за полсуток произошло уже более 100 ДТП.

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