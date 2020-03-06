В Украине на заражение коронавирусом проверяют девять человек - Минздрав

06 марта 2020 г. 12:12
Источник: Интерфакс-Украина
3 просмотра

В Украине по подозрению на заражение коронавирусом по состоянию на 6 марта проверяют девять человек.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"В Центр общественного здоровья поступило девять сообщений о подозрении на заражение COVID-19, лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории продолжаются", - указывается в сообщении.

Отмечается также, что по всей территории страны продолжаются учения на случай фиксации коронавируса.

"Украина готова принимать и лечить пациентов с COVID-19. У нас есть инфекционные боксы, около 12 тыс. коек в инфекционных стационарах, 2 тыс. врачей-инфекционистов и 5 тыс. других медицинских работников, работающих в инфекционных больницах и инфекционных боксах", - отмечают в Минздраве.

Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса - в Черновцах, у мужчины, вернувшегося из поездки в Италию. Другие лабораторно подтвержденные случаи в Украине не зафиксированы.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.