В Украине начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом

В Украине ведется учет больных COVID-19 в электронной системе эпидемиологического надзора. В стране начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом. Об этом заявил на онлайн-брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Министр сообщил, что такие случаи обнаружили уже в нескольких областях.

"Мы начали фиксировать таких больных (повторно зараженных коронавирусом, - ред.) и в Черновицкой области, и в Кировоградской области, и в других областях. Это люди, которые впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад. И сейчас они заболели во второй раз", - отметил он.