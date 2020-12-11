В Украине начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом

11 декабря 2020 г. 11:14
Источник: РБК-Украина
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В Украине ведется учет больных COVID-19 в электронной системе эпидемиологического надзора. В стране начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом. Об этом заявил на онлайн-брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Министр сообщил, что такие случаи обнаружили уже в нескольких областях.

"Мы начали фиксировать таких больных (повторно зараженных коронавирусом, - ред.) и в Черновицкой области, и в Кировоградской области, и в других областях. Это люди, которые впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад. И сейчас они заболели во второй раз", - отметил он.

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