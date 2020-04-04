В Украине начали производить ПЦР-тесты на коронавирус

04 апреля 2020 г. 10:02
Источник: ZN.UA
321 просмотр

В Украине запустили производство ПЦР-тестов для выявления коронавируса, сообщил заместитель председателя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

 

"Мы запустили украинское производство ПЦР-тестирования. Мы заказали там 2 млн тестирований. Они с середины следующей недели начнут уже отдавать нам каждый день по 2-7 тыс (РЕД: тестов)", — сказал он. 

По словам Тимошенко, украинские ПЦР-тесты значительно дешевле иностранных и работают "без вопросов", поэтому для системы здравоохранения будут закупать в первую очередь их.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.