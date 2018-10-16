В Украине начали штрафовать водителей за превышение скорости

В Украине с 16 октября 2018 года полиция начала штрафовать водителей за превышение скорости.

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

"Мы не ограничимся профилактической беседой и предупреждением о повышенной опасности данного правонарушения. Патрульные полицейские начнут привлекать к ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения", - написал он.

Кроме того, в полиции добавили, что за превышение скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф в размере 255 гривен, а за превышение более чем на 50 км/ч - 510 гривен штрафа.

Ранее Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в Бюджетный кодекс Украины и направить часть административных штрафов за нарушение правил дорожного движения, прежде всего - превышение скорости, на мероприятия по повышению безопасности движения на дорогах.

На прошлой неделе полиция обнародовала список трасс, на которых с 8 октября начался контроль скоростного режима с применением радара TruCam.