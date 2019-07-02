В Украине началось поступление в магистратуру

Во вторник, 2 июля, более 65 000 поступающих на обучение в магистратуру проходят единый вступительный экзамен (ЕВЭ) по иностранному языку.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"Основная сессия ЕВЭ проводится в две смены (начало первой смены - в 10:00, второй - в 14:00). Допуск абитуриентов в пункт тестирования будет начат в 9:15 / в 13:15 и прекращено за 10 минут до начала тестирования ", - говорится в сообщении.

В 2019 году сдача ЕВЭ по иностранному языку предусмотрено для поступления в магистратуру на специальности 027 "Музееведение, памятниковедение", 028 "Менеджмент социокультурной деятельности", 029 "Информационное, библиотечное и архивное дело" отрасли знаний 02 "Культура и искусство", специальности областей знаний 03 "Гуманитарные науки" (кроме специальности 035 "Филология"), 04 "Богословие", 05 "Социальные и поведенческие науки", 06 "Журналистика", 07 "Управление и администрирование", 12 "Информационные технологии", 24 "Сфера обслуживания", 28 "Публичное управления и администрирование ", 29" Международные отношения "(кроме специальности 293" Международное право ").

Для поступления на специальности "Право", "Международное право" предусмотрено составление единого вступительного экзамена по праву и общих учебных юридических компетентностей и единого вступительного экзамена по иностранному языку.