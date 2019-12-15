В Украине стартовал второй этап пробной переписи населения (видео)

В Украине стартовал второй этап пробной переписи населения, который проводят в части Оболонского района столицы и в поселке Песковке Киевской области, говорится в сюжете ТСН.

Таким образом в стране готовятся к общеукраинскому опросу, который и покажет, насчитывается ли украинцев 45 миллионов.

Сейчас жители уже внесли всю информацию о себе онлайн, поэтому сегодня начали ходить переписчики, которые зачитывают с полтора десятка вопросов, разработанные заранее в управлении статистики, а все данные вносят в специальную программу в планшете.

Все это - для того, чтобы потом выяснить, какое количество населения в Украине и какова его возрастная и социальная структура.

"Перепись населения дает вообще уникальную информацию. Ну, допустим, кроме того, что человек говорит, когда он родился, где родился, его гражданство, родственные отношения, семейное положение, образование, источник существования человека и большой блок вопросов по миграции", - рассказала руководитель главного управления статистики в Киеве Раиса Виленчук.

Пробная перепись населения продлится до 23 декабря. Уже в феврале обещают показать результаты.

По закону каждый житель обязательно должен пройти опрос - если нет желания отвечать на вопрос в доме, можно заглянуть на специально оборудованный участок, адреса которых есть в подъездах домов.

Напомним, провести общеукраинскую перепись в Кабмине планируют в декабре следующего года, но пока точная дата неизвестна.

