В Украине начался второй этап реагирования на COVID-19

Украина перешла на второй этап реагирования на распространение коронавируса. В стране увеличивают количество коек для приема пациентов с COVID-19. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни. Мы продолжаем разворачивать и увеличивать количество коек в наших учреждениях здравоохранения, которые будут госпитализировать больных коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

Он добавил, что правительство поставило задачу увеличить количество коек, которые готовы принимать больных коронавирусом с 50 до 80 тысяч.

"80% из них (60 тысяч кроватей), будут в течение месяца обеспечены кислородом. Дополнительно развернута сеть обеспечения кислородом по заведениям", - отметил Ляшко.