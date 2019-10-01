В Украине начинается осенний призыв

С октября в Украине стартует осенний призыв на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования, который продлится до конца года.

Согласно проекту распоряжения Кабмина, осенью 2019 года запланировано призвать на срочную военную службу 15 200 юношей:

в Вооруженные Силы Украины - 9000 человек;

в Национальную гвардию Украины - 4400 человек;

в Государственную специальную службу транспорта - 800 человек;

в Государственную пограничную службу - 1000 человек.

Призывной возраст 20-27 лет, срок службы - 18 месяцев, для обладателей диплома о высшем образовании - 12 месяцев.

В Минобороны уточнили, что военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения ООС не привлекаются.