В Украине начнут финансировать гемодиализ с 2020 года – замглавы Минздрава

Национальная служба здоровья Украины начнет финансировать программу гемодиализа с 2020 года, сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Программа "Гемодиализ" в Украине пока будет работать по той модели, которая есть сейчас, НСЗУ возьмет ее с 2020 года. Это будет отдельная программа Минздрава", - сказал он журналистам в Киеве в четверг.

При этом Ковтонюк отметил неодинаковую готовность медучреждений в регионах к старту программы государственных медицинских гарантий (ГМГ), которые начнут оплачиваться через НСЗУ с 2020 года.

В частности, Ковтонюк рассказал, что в одной из клиник в Херсонской области увидел компьютерный томограф, который был зарегистрирован на частного предпринимателя и работал только до 15:00. "На мой вопрос, а что делать, если инсульт случился после 15:00, ответить не смогли. Поэтому у руководства клиники есть полгода для того, чтобы сделать так, чтобы этот аппарат работал 24/7 (24 часа в сутки семь дней в неделю), даже если это частный предприниматель, то руководство клиники может нормально договориться, чтобы заключить нормальный договор и обеспечить лечение 24/7. Только тогда НСЗУ эту услугу будет оплачивать", - сказал он.

Ранее стало известно о том, что с 2020 года в рамках реформирования системы здравоохранения будет запущена программа государственных медицинских гарантий (ГМГ), которая будет предусматривать, что пациенты смогут свободно выбрать медицинское учреждение на вторичном и третичном уровне (стационары) и врача, у которого они хотят лечиться, а НСЗУ оплатит клинике эти услуги за счет бюджета.

Основными точками входа пациента в систему будет обращение к семейному врачу, терапевту или педиатру, а также экстренная медицинская помощь, которая будет финансироваться за счет бюджета. Эти услуги будут покрываться НСЗУ.

Получить доступ к специализированным и другим медицинским услугам в рамках программы ГМГ с 2020 года пациенты смогут по электронным направлениям от семейного врача, терапевта или педиатра. Отдельно будут определены случаи, когда можно будет обратиться к узкопрофильным специалистам.

Тарифы, по которым будут оплачиваться медуслуги медучреждениям вторичного и третичного уровня, в настоящее время формируют эксперты НСЗУ. Минздрав планирует обнародовать их осенью.