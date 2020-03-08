В Украине нет новых случаев коронавируса - Минздрав

08 марта 2020 г. 18:00
Источник: Корреспондент.net
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В Украине по-прежнему зафиксирован только один случай коронавируса, поскольку анализы людей, госпитализированных с подозрением на инфекцию, дали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в воскресенье, 8 марта.

Отмечается, что ранее с подозрением на коронавирус были госпитализированы шесть человек, но их анализы не подтвердили наличие коронавируса. Также отрицательные результаты показали 14 образцов лиц, которые контактировали с заболевшим на коронавирус.

"В вирусологической референс лаборатории ЦОЗ исследованы все 20 доставленных образцов материалов, в том числе шесть отобранных от лиц с подозрением на COVID-19 и 14 от контактных. Все результаты отрицательные, коронавирусной инфекции не обнаружено", - сообщили в Минздраве.

Позже стало известно, что в самолете с заболевшей коронавирусом гражданкой Молдовы летели украинцы. Теперь украинцы среди 45 пассажиров рейса помещены под двухнедельный карантин в Молдове. Сама заболевшая в стабильно тяжелом состоянии.

 

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