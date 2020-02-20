В Украине нет подтвержденных случаев нового коронавируса - МОЗ

В Минздраве заявили, что в Украине нет подтвержденных случаев нового штамма коронавируса, и призвали СМИ не распространять фейки.

Как сообщили в Минздраве, 20 февраля была распространена ложная информация о якобы лабораторно подтвержденных случаях коронавируса COVID-19 в Украине.

"Эта информация не соответствует действительности и является откровенным фейком и спланированной провокацией. Подобные провокации не только поляризуют общество, а также является угрозой национальной безопасности страны", - заявили в министерстве.

Минздрав просит СМИ и граждан сохранять спокойствие, в также проверять информацию и "соблюдать информационную гигиену".

"Для получения достоверной информации медиа всегда могут обратиться в пресс-службу министерства", - сказано в сообщении.

"Наша цель - безопасность людей. Как наших сограждан, прилетев из Китая, так всех жителей Украины в целом. Поэтому мы придерживаемся всех международных требований ВОЗ и заверяем, что никакой угрозы для находящихся в обсервации и окружающих объект не несет. Он прошел проверку эпидемиологов и отвечает всем требованиям", - отметили в МОЗ.

Как сообщалось, сегодня, 20 февраля, в Украину прибыл самолет с эвакуированными из Ухань украинцами и гражданами других стран (48 граждан Украины, желающих эвакуироваться, и 29 иностранных граждан). Из-за утреннего тумана самолет первоначально не смог сесть в Харькове и после дозаправки в Борисполе снова прилетел в Харьков.

Затем эвакуированных направят в закрытый медицинский центре Национальной гвардии в Новых Санжарах (Полтавская область).

В Новых Санжарах по этому поводу уже произошли столкновения местных жителей с полицией, в ходе которых правоохранители задержали 10 человек.

Ранее аналогичные протесты прошли и в Микулинцах Тернопольской области.

Под Харьковом местные жители также собирались протестовать из-за возможного размещения эвакуированных из Уханя украинцев.

В МВД предупредили, что сотрудники Национальной полиции и Нацгвардии будут реагировать на любые попытки препятствовать размещению эвакуированных из Уханя украинцев в Полтавской области.