В Украине ночью ожидается сильный мороз

24 февраля 2018 г. 15:30
Источник: УНИАН
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Укргидрометцентр  предупреждает, что в результате вторжения холодного арктического воздуха с севера Европы в Украине ожидается снижение ночной (минимальной) температуры:

24 февраля - до 10-16° мороза, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях до 16-21° мороза; на юге страны и Закарпатье до 3-9° мороза;

24 февраля - в Киевской области до 10-16° мороза (в Киеве до 11-13° мороза);

25 февраля - до 14-19° мороза, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях до 17-22° мороза; в южной части и на Закарпатье до 8-13° мороза;

25-27 февраля в Киевской области - до 17-22° мороза (в Киеве 16-19° мороза), местами по области до 24° мороза.

26-27 февраля температура ночью 14-20° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях - местами до 25° мороза; в южной части температура существенно не изменится.

 

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