В Украине новый антирекорд по COVID-19: почти 600 случаев за сутки

04 июня 2020 г. 10:06
Источник: РБК-Украина
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По состоянию на 4 июня в Украине зафиксировали за сутки 588 новых случаев заражения коронавирусом. В целом в стране уже 25 410 человек инфицированы. Такие данные приводит Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Вместе с тем, за сутки 602 пациента выздоровели, а 12 - умерли. В Минздраве заявили, что в стране также зафиксировали рекорд по количеству выздоровевших за сутки.

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, Черновицкой, Львовской, Ровенской, Киевской, Ивано-Франковской областях.

Отметим, в прошлый раз был установлен антирекорд 23 апреля - тогда зафиксировали 578 новых случаев коронавируса.

Ситуация в областях:

  • Винницкая область - 1077 случаев;
  • Волынская область - 986 случаев;
  • Днепропетровская область - 957 случаев;
  • Донецкая область - 174 случая;
  • Житомирская область - 833 случая;
  • Закарпатская область - 1257 случаев;
  • Запорожская область - 469 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1491 случай;
  • Кировоградская область - 526 случаев;
  • г. Киев - 3210 случаев;
  • Киевская область - 1673 случая;
  • Львовская область - 1915 случаев;
  • Луганская область - 51 случай;
  • Николаевская область - 295 случаев;
  • Одесская область - 933 случая;
  • Полтавская область - 272 случая;
  • Ровенская область - 1905 случаев;
  • Сумская область - 177 случаев;
  • Тернопольская область - 1220 случаев;
  • Харьковская область - 1166 случаев;
  • Херсонская область - 179 случаев;
  • Хмельницкая область - 497 случаев;
  • Черновицкая область - 3481 случай;
  • Черкасская область - 429 случаев;
  • Черниговская область - 238 случаев.

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