В Украине - новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19: за сутки - 2438 новых случаев

В Украине за сутки зафиксировано 2438 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины, отметив, что это антирекорд по количеству новых заболевших за сутки.

«28 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 114 497 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2451 летальный, 55083 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 2438 новых случаев. Всего проведено 1494243 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 866 пациентов», - говорится в сообщении ведомства.

Статистика коронавирусной болезни по регионам следующая:

Винницкая область - 3800 случаев;

Волынская область - 5320 случаев;

Днепропетровская область - 2162 случая;

Донецкая область - 1318 случаев;

Житомирская область - 3063 случая;

Закарпатская область - 7302 случая;

Запорожская область - 1487 случаев;

Ивано-Франковская область - 8661 случай;

Кировоградская область - 790 случаев;

г. Киев - 12719 случаев;

Киевская область - 5397 случаев;

Львовская область - 13 978 случаев;

Луганская область - 274 случая;

Николаевская область - 1077 случаев;

Одесская область - 6751 случай;

Полтавская область - 705 случаев;

Ровенская область - 8921 случай;

Сумская область - 1361 случай;

Тернопольская область - 5478 случаев;

Харьковская область - 8444 случая;

Херсонская область - 374 случая;

Хмельницкая область - 2194 случая;

Черновицкая область - 9855 случаев;

Черкасская область - 1390 случаев;

Черниговская область - 1676 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 августа 2020 в Центр поступило 2812 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 174 623 сообщения о подозрении на COVID-19.