В Украине и на Харьковщине - новые антирекорды по заболеваемости COVID-19 за сутки

В Харьковской области за сутки коронавирус выявили у 209 человек, и это – новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 в регионе.
Об этом сообщается на сайте СНБО в данных системы мониторинга заболеваемости.
Всего в Харьковской области COVID-19 подтвержден у 5378 человек, 151 человек скончался, 2583 пациентов выздоровели, 2644 - еще болеют.
В Украине зафиксировано за сутки 1592 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд по количеству новых больных в сутки.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
«13 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 86140 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1992 летальные, 46216 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1592 новых случая. Всего проведено 1233925 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 530 пациентов», - сказано в сообщении.
Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью следующая:
Винницкая область - 3086 случаев;
Волынская область - 4471 случай;
Днепропетровская область - 1630 случаев;
Донецкая область - 1027 случаев;
Житомирская область - 2266 случаев;
Закарпатская область - 6009 случаев;
Запорожская область - 1010 случаев;
Ивано-Франковская область - 6177 случаев;
Кировоградская область - 733 случая;
г. Киев - 10002 случаи;
Киевская область - 4377 случаев;
Львовская область - 11 474 случая;
Луганская область - 170 случаев;
Николаевская область - 755 случаев;
Одесская область - 4572 случая;
Полтавская область - 516 случаев;
Ровенская область - 7206 случаев;
Сумская область - 754 случая;
Тернопольская область - 3489 случаев;
Харьковская область - 5378 случаев;
Херсонская область - 286 случаев;
Хмельницкая область - 1468 случаев;
Черновицкая область - 7110 случаев;
Черкасская область - 1067 случаев;
Черниговская область - 1107 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 августа 2020 в Центр поступило 2004 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 142 508 сообщений о подозрении на COVID-19.