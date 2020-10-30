В Украине - новый антирекорд по заболеваемости COVID-19: за сутки - более 8 тысяч новых случаев

30 октября 2020 г. 11:00
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В Украине за сутки зафиксировано 8312 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины, отметив, что это - антирекорд количества новых заболевших за сутки.

«30 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 378 729 лабораторных подтвержденных случаев COVID-19, из них 7041 летальный, 155 0256 заболевших выздоровели.

За сутки зафиксировано 8 312 новых случаев.

Всего проведено 3 225 954 тестирования метода ПЛР. За сутки выздоровели 3 394 пациентов», - сказано в сообщении МОЗ.

По данным Центра общественного здоровья, за сутки госпитализированы 1140 человек, из них 27 детей и 65 медработников.

На стационарном лечении с подтвержденным диагнозом СOVID-19 находятся 16 486 человек.

На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 545 человек, 173 заболевших скончались.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам:

     Винницкая область - 10 115 случаев;

     Волынская область - 13 326 случаев;

     Днепропетровская область - 14 655 случаев;

     Донецкая область - 9643 случая;

     Житомирская область - 13 866 случаев;

     Закарпатская область - 14 158 случаев;

     Запорожская область - 9567 случаев;

     Ивано-Франковская область - 19 981 случай;

     Кировоградская область - 2398 случаев;

     г. Киев - 36768 случаев;

     Киевская область - 16 119 случаев;

     Львовская область - 29 314 случаев;

     Луганская область - 3575 случаев;

     Николаевская область - 7574 случая;

     Одесская область - 24 116 случаев;

     Полтавская область - 9220 случаев;

     Ровенская область - 18 857 случаев;

     Сумская область - 11 508 случаев;

     Тернопольская область - 20 411 случаев;

     Харьковская область - 35 675 случаев;

     Херсонская область – 3 800 случаев;

     Хмельницкая область - 15 227 случаев;

     Черновицкая область - 21273 случая;

     Черкасская область - 8952 случая;

     Черниговская область - 8631 случай.

Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Донецка, Луганщины и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической справочной лабораторией Центра общественного здравоохранения Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 октября в Центр поступило 9102 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 452 сообщения о подозрении на COVID-19.

 

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