В Украине - новый антирекорд по заболеваемости COVID-19: за сутки - более 8 тысяч новых случаев

В Украине за сутки зафиксировано 8312 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины, отметив, что это - антирекорд количества новых заболевших за сутки.
«30 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 378 729 лабораторных подтвержденных случаев COVID-19, из них 7041 летальный, 155 0256 заболевших выздоровели.
За сутки зафиксировано 8 312 новых случаев.
Всего проведено 3 225 954 тестирования метода ПЛР. За сутки выздоровели 3 394 пациентов», - сказано в сообщении МОЗ.
По данным Центра общественного здоровья, за сутки госпитализированы 1140 человек, из них 27 детей и 65 медработников.
На стационарном лечении с подтвержденным диагнозом СOVID-19 находятся 16 486 человек.
На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 545 человек, 173 заболевших скончались.
Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам:
Винницкая область - 10 115 случаев;
Волынская область - 13 326 случаев;
Днепропетровская область - 14 655 случаев;
Донецкая область - 9643 случая;
Житомирская область - 13 866 случаев;
Закарпатская область - 14 158 случаев;
Запорожская область - 9567 случаев;
Ивано-Франковская область - 19 981 случай;
Кировоградская область - 2398 случаев;
г. Киев - 36768 случаев;
Киевская область - 16 119 случаев;
Львовская область - 29 314 случаев;
Луганская область - 3575 случаев;
Николаевская область - 7574 случая;
Одесская область - 24 116 случаев;
Полтавская область - 9220 случаев;
Ровенская область - 18 857 случаев;
Сумская область - 11 508 случаев;
Тернопольская область - 20 411 случаев;
Харьковская область - 35 675 случаев;
Херсонская область – 3 800 случаев;
Хмельницкая область - 15 227 случаев;
Черновицкая область - 21273 случая;
Черкасская область - 8952 случая;
Черниговская область - 8631 случай.
Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Донецка, Луганщины и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической справочной лабораторией Центра общественного здравоохранения Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 октября в Центр поступило 9102 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 452 сообщения о подозрении на COVID-19.