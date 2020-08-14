В Украине - новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки, на Харьковщине - 205 новых случаев

В Харьковской области за сутки 13 августа выявили 205 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО в данных системы мониторинга распространения заболевания..

Всего с начала регистрации заболевания на Харьковщине выявили 5583 заболевших COVID-19, 155 человек умерли, 2591 заболевший выздоровел. За сутки от заболевания скончались 4 человека.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Украины, в Украине за сутки коронавирус обнаружили 1732 человек - это новый антирекорд по количеству новых заболевших в сутки.

«14 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 87872 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 2011 - летальные, 46797 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1732 новых случая. Всего проведено 1252842 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 581 пациент», - говорится в сообщении МОЗ.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:

Винницкая область - 3129 случаев;

Волынская область - 4529 случаев;

Днепропетровская область - 1658 случаев;

Донецкая область - 1049 случаев;

Житомирская область - 2333 случая;

Закарпатская область - 6080 случаев;

Запорожская область - 1038 случаев;

Ивано-Франковская область - 6320 случаев;

Кировоградская область - 739 случаев;

г. Киев - 10160 случаев;

Киевская область - 4429 случаев;

Львовская область - 11 658 случаев;

Луганская область - 171 случай;

Николаевская область - 770 случаев;

Одесская область - 4732 случая;

Полтавская область - 533 случая;

Ровенская область - 7326 случаев;

Сумская область - 783 случая;

Тернопольская область - 3538 случаев;

Харьковская область - 5583 случая;

Херсонская область - 290 случаев;

Хмельницкая область - 1514 случаев;

Черновицкая область - 7264 случая;

Черкасская область - 1092 случая;

Черниговская область - 1154 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 августа 2020 в Центр поступило 2132 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 144 640 сообщений о подозрении на COVID-19.