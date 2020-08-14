В Украине - новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки, на Харьковщине - 205 новых случаев

В Харьковской области за сутки 13 августа выявили 205 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщается на сайте СНБО в данных системы мониторинга распространения заболевания..
Всего с начала регистрации заболевания на Харьковщине выявили 5583 заболевших COVID-19, 155 человек умерли, 2591 заболевший выздоровел. За сутки от заболевания скончались 4 человека.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава Украины, в Украине за сутки коронавирус обнаружили 1732 человек - это новый антирекорд по количеству новых заболевших в сутки.
«14 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 87872 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 2011 - летальные, 46797 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1732 новых случая. Всего проведено 1252842 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 581 пациент», - говорится в сообщении МОЗ.
Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:
Винницкая область - 3129 случаев;
Волынская область - 4529 случаев;
Днепропетровская область - 1658 случаев;
Донецкая область - 1049 случаев;
Житомирская область - 2333 случая;
Закарпатская область - 6080 случаев;
Запорожская область - 1038 случаев;
Ивано-Франковская область - 6320 случаев;
Кировоградская область - 739 случаев;
г. Киев - 10160 случаев;
Киевская область - 4429 случаев;
Львовская область - 11 658 случаев;
Луганская область - 171 случай;
Николаевская область - 770 случаев;
Одесская область - 4732 случая;
Полтавская область - 533 случая;
Ровенская область - 7326 случаев;
Сумская область - 783 случая;
Тернопольская область - 3538 случаев;
Харьковская область - 5583 случая;
Херсонская область - 290 случаев;
Хмельницкая область - 1514 случаев;
Черновицкая область - 7264 случая;
Черкасская область - 1092 случая;
Черниговская область - 1154 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 августа 2020 в Центр поступило 2132 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 144 640 сообщений о подозрении на COVID-19.