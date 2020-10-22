В Украине - новый антирекорд по заболеваемости COVID-19: более 7 тысяч случаев за сутки

В Украине за сутки зафиксировано 7053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Количество активных больных составляет 181 938 человек.
Всего в Украине зафиксировано 322 879 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6043 - летальные, выздоровели 134 898 человек. Проведено 2914006 тестирований методом ПЦР.
По данным ЦОЗ, в течение суток в Украине госпитализированы 924 человека (из них 25 детей и 44 медработника);
на стационарном лечении находятся 14 183 человека с подтвержденным диагнозом СOVID-19;
на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 486 человек;
выздоровели 2679 человек (132 ребенка), в том числе 185 медработников, 116 человек умерли.
Проведено 33 901 тест методом ПЦР, методом ИФА - 28517.
Статистика коронавирусной болезни по регионам:
Винницкая область - 8782 случая;
Волынская область - 11 574 случая;
Днепропетровская область - 12 068 случаев;
Донецкая область - 7896 случаев;
Житомирская область - 10 838 случаев;
Закарпатская область - 12 285 случаев;
Запорожская область - 7093 случая;
Ивано-Франковская область - 17 447 случаев;
Кировоградская область - 1786 случаев;
г. Киев - 32500 случаев;
Киевская область - 13 688 случаев;
Львовская область - 26 021 случай;
Луганская область - 2841 случай;
Николаевская область - 6428 случаев;
Одесская область - 20 557 случаев;
Полтавская область - 7216 случаев;
Ровенская область - 16 691 случай;
Сумская область - 9730 случаев;
Тернопольская область - 18 283 случая;
Харьковская область - 30 899 случаев;
Херсонская область - 2844 случая;
Хмельницкая область - 11942 случая;
Черновицкая область - 18562 случая;
Черкасская область - 7541 случай;
Черниговская область - 7367 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 октября в Центр поступило 7426 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 393 957 сообщений о подозрении на COVID-19.