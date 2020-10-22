В Украине - новый антирекорд по заболеваемости COVID-19: более 7 тысяч случаев за сутки

22 октября 2020 г. 11:24
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В Украине за сутки зафиксировано 7053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. 

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Количество активных больных составляет 181 938 человек.

Всего в Украине зафиксировано 322 879 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6043 - летальные, выздоровели 134 898 человек. Проведено 2914006 тестирований методом ПЦР.

По данным ЦОЗ, в течение суток в Украине госпитализированы 924 человека (из них 25 детей и 44 медработника);

на стационарном лечении находятся 14 183 человека с подтвержденным диагнозом СOVID-19;

на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 486 человек;

выздоровели 2679 человек (132 ребенка), в том числе 185 медработников, 116 человек умерли.

Проведено 33 901 тест методом ПЦР, методом ИФА - 28517.

Статистика коронавирусной болезни по регионам:

  Винницкая область - 8782 случая;

  Волынская область - 11 574 случая;

  Днепропетровская область - 12 068 случаев;

  Донецкая область - 7896 случаев;

  Житомирская область - 10 838 случаев;

  Закарпатская область - 12 285 случаев;

  Запорожская область - 7093 случая;

  Ивано-Франковская область - 17 447 случаев;

  Кировоградская область - 1786 случаев;

  г. Киев - 32500 случаев;

  Киевская область - 13 688 случаев;

  Львовская область - 26 021 случай;

  Луганская область - 2841 случай;

  Николаевская область - 6428 случаев;

  Одесская область - 20 557 случаев;

  Полтавская область - 7216 случаев;

  Ровенская область - 16 691 случай;

  Сумская область - 9730 случаев;

  Тернопольская область - 18 283 случая;

  Харьковская область - 30 899 случаев;

  Херсонская область - 2844 случая;

  Хмельницкая область - 11942 случая;

  Черновицкая область - 18562 случая;

  Черкасская область - 7541 случай;

  Черниговская область - 7367 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 октября в  Центр поступило 7426 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 393 957 сообщений о подозрении на COVID-19.

 

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