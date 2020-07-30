В Украине новый антирекорд: за сутки COVID-19 диагностировали у 1 197 человек

30 июля 2020 г. 10:03
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В Украине за сутки подтвердили 1 197 новых случаев коронавируса, с начала эпидемии ее последствия ощутили 68 794 украинца, свидетельствует электронная карта Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По состоянию на четверг, 30 июля, выздоровели 38 154 украинца, 760 из них – за последние сутки. Не смогли справиться с осложнениями болезни 23 человека, с начала эпидемии – 1 673.

Антилидерами по количеству новых случаев заражения стали: Львовская (131), Ровенская (105), Ивано-Франковская (104), Харьковская, Тернопольская (по 70 в каждой) и Черновицкая (61) области. В столице за сутки диагноз подтвердили у 199 киевлян.

 

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