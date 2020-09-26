В Украине новый антирекорд: за сутки подтвердили 3833 случая COVID-19

В Украине за последние сутки подтвердили рекордное число заражений коронавирусом - 3833. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

За все время пандемии в Украине инфицировались коронавирусом 195 504 человека. Побороли болезнь 86 873 человека, в том числе 1740 - за вчера. От COVID-10 умерли 76 человек за последние сутки, а общее число жертв составляет 3 903 человека.

Больше всего новых заражений в Киеве (+447), Харьковской (+380), Тернопольской (+284) и Одесской (+264) областях.