В Украине - новый "рекорд" по COVID-19: более 13 тысяч заболевших за сутки

В Украине новый суточный антирекорд по заболеваемости коронавирусом COVID-19 - за сутки зафиксировали 13 357 заболевших.
Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.
По его информации, в Украине состоянию на 19 ноября 2020 года в число 13 357 заболевших входят 539 детей и 673 медработника. Также за минувшие сутки госпитализирован 1 531 человек, летальных случаев – 257, выздоровели 7 400 заболевших.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 583 510 человек, 10 369 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 266 469 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 55203 случая;
Винницкая область - 14 532 случая;
Волынская область - 20 150 случаев;
Днепропетровская область - 25 028 случаев;
Донецкая область - 18 790 случаев;
Житомирская область - 24 542 случая;
Закарпатская область - 20 463 случая;
Запорожская область - 21 481 случай;
Ивано-Франковская область - 30 091 случай;
Киевская область - 27 347 случаев;
Кировоградская область - 3931 случай;
Луганская область - 5385 случаев;
Львовская область - 39 229 случаев;
Николаевская область - 13 769 случаев;
Одесская область - 35 440 случаев;
Полтавская область - 16 935 случаев;
Ровенская область - 26 442 случая;
Сумская область - 20 124 случая;
Тернопольская область - 24 552 случая;
Харьковская область - 49 618 случаев;
Херсонская область - 7946 случаев;
Хмельницкая область - 24 485 случаев;
Черкасская область - 15 759 случаев;
Черновицкая область - 29 612 случаев;
Черниговская область - 12 656 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.