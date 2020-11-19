В Украине - новый "рекорд" по COVID-19: более 13 тысяч заболевших за сутки

В Украине новый суточный антирекорд по заболеваемости коронавирусом COVID-19 - за сутки зафиксировали 13 357 заболевших.

Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

По его информации, в Украине состоянию на 19 ноября 2020 года в число 13 357 заболевших входят 539 детей и 673 медработника. Также за минувшие сутки госпитализирован 1 531 человек, летальных случаев – 257, выздоровели 7 400 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 583 510 человек, 10 369 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 266 469 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 55203 случая;

Винницкая область - 14 532 случая;

Волынская область - 20 150 случаев;

Днепропетровская область - 25 028 случаев;

Донецкая область - 18 790 случаев;

Житомирская область - 24 542 случая;

Закарпатская область - 20 463 случая;

Запорожская область - 21 481 случай;

Ивано-Франковская область - 30 091 случай;

Киевская область - 27 347 случаев;

Кировоградская область - 3931 случай;

Луганская область - 5385 случаев;

Львовская область - 39 229 случаев;

Николаевская область - 13 769 случаев;

Одесская область - 35 440 случаев;

Полтавская область - 16 935 случаев;

Ровенская область - 26 442 случая;

Сумская область - 20 124 случая;

Тернопольская область - 24 552 случая;

Харьковская область - 49 618 случаев;

Херсонская область - 7946 случаев;

Хмельницкая область - 24 485 случаев;

Черкасская область - 15 759 случаев;

Черновицкая область - 29 612 случаев;

Черниговская область - 12 656 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.