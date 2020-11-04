В Украине - новый суточный антирекорд по COVID-19: более 9 тысяч заболевших

В Украине зафиксировали новый суточный антирекорд по количеству новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 – за сутки данный диагноз выявили у 9524 человек.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

7536 человек в течение минувших суток выздоровели, однако за сутки умерли 199 пациентов.

Как сообщили в Минздраве Украины, за все время пандемии в стране коронавирусом заболели 420 617 человек, выздоровели - 176 404 человека, летальных исходов – 7731, проведено 3386489 ПЦР-тестов.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве - там выявили 856 заболевших, а также в Харьковской области (за сутки - 850), в Донецкой области - 636, в Одесской – 547 и Хмельницкой области - 511.

Количество случаев заболевания в регионах:

г. Киев - 40390 случаев

Винницкая область - 11363 случая

Волынская область - 14544 случая

Днепропетровская область -16169 случаев

Донецкая область - 12367 случаев

Житомирская область - 16200 случаев

Закарпатская область - 15470 случаев

Запорожская область - 11227 случаев

Ивано-Франковская область -22047 случаев

Киевская область - 17918 случаев

Кировоградская область - 2730 случаев

Луганская область - 3988 случаев

Львовская область - 31 639 случаев

Николаевская область - 9027 случаев

Одесская область - 26332 случая

Полтавская область - 10617 случаев

Ровенская область - 20300 случаев

Сумская область - 12776 случаев

Тернопольская область - 21332 случая

Харьковская область - 39559 случаев

Херсонская область - 4622 случая

Хмельницкая область - 17439 случаев

Черкасская область - 9898 случаев

Черновицкая область - 23296 случаев

Черниговская область - 9367 случаев

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 3 ноября, в Украине было зафиксировано 8 889 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро, 4 ноября, составило 420 617 человек, умерли от осложнений COVID-19 7 532 человека, выздоровели - 168 868 заболевших.