В Украине - новый суточный антирекорд по COVID-19: более 9 тысяч заболевших

В Украине зафиксировали новый суточный антирекорд по количеству новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 – за сутки данный диагноз выявили у 9524 человек.
Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на сайте Совета национальной безопасности и обороны.
7536 человек в течение минувших суток выздоровели, однако за сутки умерли 199 пациентов.
Как сообщили в Минздраве Украины, за все время пандемии в стране коронавирусом заболели 420 617 человек, выздоровели - 176 404 человека, летальных исходов – 7731, проведено 3386489 ПЦР-тестов.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве - там выявили 856 заболевших, а также в Харьковской области (за сутки - 850), в Донецкой области - 636, в Одесской – 547 и Хмельницкой области - 511.
Количество случаев заболевания в регионах:
г. Киев - 40390 случаев
Винницкая область - 11363 случая
Волынская область - 14544 случая
Днепропетровская область -16169 случаев
Донецкая область - 12367 случаев
Житомирская область - 16200 случаев
Закарпатская область - 15470 случаев
Запорожская область - 11227 случаев
Ивано-Франковская область -22047 случаев
Киевская область - 17918 случаев
Кировоградская область - 2730 случаев
Луганская область - 3988 случаев
Львовская область - 31 639 случаев
Николаевская область - 9027 случаев
Одесская область - 26332 случая
Полтавская область - 10617 случаев
Ровенская область - 20300 случаев
Сумская область - 12776 случаев
Тернопольская область - 21332 случая
Харьковская область - 39559 случаев
Херсонская область - 4622 случая
Хмельницкая область - 17439 случаев
Черкасская область - 9898 случаев
Черновицкая область - 23296 случаев
Черниговская область - 9367 случаев
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 3 ноября, в Украине было зафиксировано 8 889 новых случаев заболевания.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро, 4 ноября, составило 420 617 человек, умерли от осложнений COVID-19 7 532 человека, выздоровели - 168 868 заболевших.