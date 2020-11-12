В Украине обновили правила авиаперевозок

В Украине вступили в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа. Об этом сообщили в пресс-службе Госавиаслужбы.

"В частности, изменения предусматривают более широкие полномочия авиаперевозчиков по сравнению с нормами, которые действовали до этого. Благодаря этому авиаперевозчики могут самостоятельно устанавливать время начала и окончания регистрации на рейс, время окончания посадки пассажиров на борт воздушного судна, а также самостоятельно определять свою политику в отношении перевозки ручной клади. В дальнейшем это позволит обеспечить пассажирам больший выбор услуг и тарифов на перевозки", - говорится в сообщении.

По новым правилам сняты ограничения на установку времени окончания регистрации и посадки. Теперь эта процедура полностью регулируется внутренними правилами авиакомпаний. А до этого было четко установлено, что регистрацию можно было закрыть за 45 минут до вылета, посадку - за 15 минут до вылета. Теперь же эти стандарты устанавливают авиакомпании по своему усмотрению. Также по новым правилам при регистрации на рейс можно использовать документы в электронном виде.

Госавиаслужба убрала ограничение, согласно которому в салоне самолета могли перевозить небольших животных весом до 8 кг с учетом переноски. Теперь разрешенный вес регулирует авиакомпания.

Изменения внесли и к понятию "отмененный рейс". Отныне отменой нельзя считать изменение аэродрома вылета или прилета в пределах одной административно-территориальной единицы. А вот если рейс задержали более чем на 48 часов, то в этом случае задержку приравнивают к отмене.

Также по новым правилам Госавиаслужба подняла лимит компенсации при задержке рейса с 4694 до 5346 специальных прав заимствований. В случае потери или повреждения багажа этот лимит увеличен с 1131 до 1288 специальных прав заимствований.

Последнее нововведение касается ручной клади. Из правил убрали обязательное для авиакомпаний требование перевозить бесплатно в салоне самолета женские или мужские сумки, папки для бумаг, верхнюю одежду, жакеты, зонтики или трость, печатные издания для чтения в полете. Регулирование этих условий также легло на плечи авиакомпаний.

Напомним, в 2019 году авиакомпании совершили 335,4 тыс. рейсов - это на 11,5% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщили в "Украэрорухе". Украинские авиакомпании выполнили более 109,7 тыс. рейсов, еще 225,6 тыс. совершили иностранные компании. В первую пятерку авиакомпаний по количеству полетов вошли МАУ, Turkish Airlines, Wizz Air, Belavia и Lot.