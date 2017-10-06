В Украине обьявили штормовое предупреждение

осударственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об усилении скорости ветра до уровня стихийного явления.

Как сообщили в ведомстве, в пятницу, 6 октября, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областях и Киеве ожидается усиление скорости ветра 19-24 м/с.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях ветер усилится до 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что в ночь с 5 на 6 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 195 населенных пунктов в семи областях.