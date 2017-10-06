В Украине обьявили штормовое предупреждение

06 октября 2017 г. 11:27
Источник: Новое Время
177 просмотров

осударственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об усилении скорости ветра до уровня стихийного явления.

Как сообщили в ведомстве, в пятницу, 6 октября, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областях и Киеве ожидается усиление скорости ветра 19-24 м/с.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях ветер усилится до 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что в ночь с 5 на 6 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 195 населенных пунктов в семи областях.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость italy-today.com                          Деньги до зарплаты                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.