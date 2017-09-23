В Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности

До понедельника, 25 сентября, на востоке Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, причинами масштабных пожаров в природных экосистемах зачастую становятся последствия человеческой легкомысленности. Граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках.

В ведомстве также отметили, что в течение минувших суток в Украине произошло 222 возгорания на открытых территориях.

Также пожары зафиксированы в Харьковской, Черкасской и Полтавской областях.