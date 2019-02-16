В Украине очередь в детсады с 2016 года сократилась на 63 тысячи мест, - Гриневич

16 февраля 2019 г. 19:00
Источник: 112.ua
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Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что на данный момент очередь в детские сады сокращена на 63 тысячи мест с 2016 года. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В 2018 году совместно с органами местного самоуправления создано более 22 тысячи мест в дошкольных учреждениях", - сказала Гриневич.

Министр напомнила, что в 2016 году очередь в детсады составляла 96 тысяч мест.

"Сейчас за счет ежегодного создания мест мы сократили очередь до 33 тысяч мест", - добавила Лилия Гриневич.

В Киеве же  6500 детей в возрасте от 3 до 6-7 лет находятся в очереди на зачисление в детсады. 

 

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