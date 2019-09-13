В Украине официально появятся обличители коррупции: закон принят в первом чтении

Второй год подряд Элгуджа Десиамидзе через суд пытается вернуться на свой пост в Харьковскую медицинскую академию последипломного образования. Он был уволен через несколько недель после того, как обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что в академии процветает кумовство, а в вопросах аренды имущества и общежитий немало сомнительных договоров.

Элгуджа Десиамидзе, обличитель коррупции

МОЗ провело проверку, все его родственники были уволены, и он в конце января 2018 года получил выговор за нарушение закона «Про запобігання коррупції», после этого я обращался по поводу многих нарушений не только трудового, но и финансового законодательства в ХМАПО. Было открыто уголовное дело, обращался в аудитслужбу, которая провела тщательную проверку. Финансовые нарушения более 5 миллионов гривен, то есть моя работа как «выкрывача», имеет определенный результат, но есть и негативная: на сегодня я - безработный.

НАПК предоставило Элгудже статус "обличителя коррупции". Однако в суде это мужчине не помогло. Руководитель ХМАПО Александр Хвисюк, которого, собственно, и обвинили в коррупции, уверяет: работника уволил не из мести, а потому что должность сокращена.

Александр Хвисюк, ректор ХМАПО

Пусть расследует что расследует – А вы считаете, что это связано его увольнением, с расследованием? – Нет

Сейчас этот конфликт решается уже апелляционном суде. На пути стоит несовершенство законодательства, рассказывает адвокат и антикоррупционер Владимир Рысенко. Доказать, что работника ХМАПО уволили его из-за общественной позиции - крайне сложно.

Владимир Рысенко, юрист ХАЦ

К сожалению, наше законодательство так устроено, что то, что последовало после - через несколько дней – то, что оно последовало вследствии, достаточно сложно - и сложно судье было найти.

Однако сегодня в первом чтении парламентом был принят новый законопроект. Документом предлагается внести изменения в закон "О предотвращении коррупции". Цель законопроекта - защитить обличителей коррупции, определить их правовой статус, гарантии защиты, очертить условия раскрытия информации и тому подобное.

Новый Закон говорит и о том, что обличители коррупции должны быть освобождены от юридической ответственности за раскрытие информации, а их трудовые права должно защищать государство. Предлагается, что за аргументированные сообщения обличители коррупции получать даже гонорар за счет возвращенных в бюджет средств, говорит соавтор законопроекта и координатор платформы антикоррупционных расследований wikiinvestigation Ромар Жовнир.

Роман Жовнир, соавтор законопроекта

Викривач є стороною кримінального процесу, та він наділений певними повноваженнями, які стосуються його заяви, а також він має право отримати державну винагороду, й ця винагорода також є одним із елементов заохочення.

Подобные системы поощрения, подчеркивает эксперт, хорошо зарекомендовали себя в Штатах и ​​Европе, позволив вернуть миллионы в бюджет.