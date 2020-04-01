В Украине от коронавируса умирают больные с диабетом

01 апреля 2020 г. 12:34
Источник: Укринформ
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На данный момент в Украине наибольшее количество летальных случаев вследствие COVID-19 регистрируется у больных с сахарным диабетом. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Если говорить о летальных случаях, то надо отметить, что в статистику летальных исходов коронавирусной болезни попадают все случаи, где мы диагностировали коронавирус. Это не значит, что во всех 17 случаях коронавирусная болезнь привела к смерти. Поскольку, проводя анализ и рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть наступает и по другим причинам, поэтому в ближайшее время на официальном сайте Минздрава мы покажем подробную разбивку по каждому из 17 случаев, но обращаем внимание, что наибольшее количество летальных случаев сегодня регистрируется у больных с сахарным диабетом", - сказал Ляшко.

 

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