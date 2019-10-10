В Украине откажутся устаревших медицинских справок и документов

Министерство здравоохранения Украины планирует отказаться от устаревших медицинских справок и медицинских документов, которые несут в себе коррупционную составляющую, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, с 9 по 15 октября команда министерства собирает предложения профессионального медицинского сообщества и граждан по дерегуляции и отмене устаревшей медицинской документации.

Минздрав намерен обсудить этот вопрос с представителями врачебных ассоциаций и профильными специалистами.

Как утверждает министр Зоряна Скалецкая, медицинская документация должна соответствовать стандартам стран-членов ЕС.

"Медицинская документация должна соответствовать стандартам стран Европейского Союза. Мы должны отказаться от бюрократических документов и справок. Особенно от тех, которые обросли коррупционными схемами. Мы планируем отменить справки и документы, которые тормозят эффективную работу систему здравоохранения", - процитировала пресс-служба Скалецкую.