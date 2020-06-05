В Украине открылись рестораны: правила их посещения во время карантина

С сегодняшнего дня, 5 июня, в Украине разрешено посещать кафе и рестораны и питаться непосредственно внутри заведения. В связи с этим Минздрав обнародовал правила работы заведений общественного питания на период карантина. В частности, запрещается:
Как сообщалось, в Украине продолжает действовать адаптивный карантин, введенный с целью противодействия распространению коронавируса. Однако правительство подготовило очередное ослабление ограничений. Отныне, согласно решению Кабинета министров Украины, разрешено следующее:
Это касается тех областей, где благоприятная ситуация с коронавирусом.