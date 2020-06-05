В Украине открылись рестораны: правила их посещения во время карантина

С сегодняшнего дня, 5 июня, в Украине разрешено посещать кафе и рестораны и питаться непосредственно внутри заведения. В связи с этим Минздрав обнародовал правила работы заведений общественного питания на период карантина. В частности, запрещается:

вход в заведение без сопровождения сотрудника учреждения;

проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичных событий, в которых принимают участие более 10 человек;

приготовление пищи на открытых кухнях (кроме тех, которые отгорожены от посетителей перегородкой);

функционирование буфетов (отдельных зон) самообслуживания, в том числе для самостоятельного наливания напитков клиентами;

самообслуживание в заведениях быстрого питания. Подносы, блюда, напитки и столовые приборы должен выдавать персонал по просьбе посетителя;

больше 4 человек за столиком, кроме детей.

Как сообщалось, в Украине продолжает действовать адаптивный карантин, введенный с целью противодействия распространению коронавируса. Однако правительство подготовило очередное ослабление ограничений. Отныне, согласно решению Кабинета министров Украины, разрешено следующее:

кафе и ресторанам принимать посетителей внутри заведения при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;

людям старше 60 лет не обязательно придерживаться самоизоляции;

проведение религиозных мероприятий в помещениях при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв. м;

проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме;

возобновление полетов по Украине.

Это касается тех областей, где благоприятная ситуация с коронавирусом.