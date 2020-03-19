В Украине открыты "горячие линии" для консультаций относительно больничных

Фонд социального страхования открыл в каждой области телефонные "горячие" линии для консультации относительно оплаты больничных в условиях карантина. Об этом сообщается на странице ФСС в Facebook.

«В Фонде работают региональные "горячие" линии для консультаций относительно оплаты больничных в условиях карантина», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ФСС осуществляет финансирование материального обеспечения и страховых выплат в штатном режиме. В то же время, на период карантина действует особый порядок выдачи листков нетрудоспособности, расширен перечень страховых случаев, по которым ФССУ финансирует предоставление помощи.

В ФСС также обращают внимание, что в соответствии с действующим законодательством фонд финансирует предоставление пособий застрахованным, то есть официально трудоустроенным лицам на основании выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности.

Как сообщалось, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков, остановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.