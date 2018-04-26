В Украине отмечают 32 годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС. В ХНУВД состоялся митинг-реквием по случаю Дня памяти участников ликвидации аварии

26 апреля 2018 г. 18:29
Автор: Алина Тюхай
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Уже 32 года подряд мир вспоминает крупнейшую техногенную и экологическую катастрофу современности - пожар на Чернобыльской АЭС. Так, в Харьковском национальном университете внутренних дел состоялся митинг-реквием по случаю годовщины Чернобыльской катастрофы.

Ильдар Бикташев непосредственно участвовал в ликвидации последствий аварии, за что отмечен орденом «За мужество» третьей степени.

Ильдар Бикташев, ст. преподаватель кафедры военной подготовки ХНУВД

 Я участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС с 19 мая по 21 августа 1987 года в составе инженерно-саперного батальона, место дислокации село Карагод, 7 километров от реактора, пробыли там 100 дней, 14 выездов.

На плацу выстроились работники университета - ликвидаторы аварии, курсанты, студенты и руководство учебного заведения.

Ректор ХНУВД Валерий Сокуренко отмечает, что ликвидаторов и участников Чернобильской аварии, особенно тех, кто нуждается в поддержке и внимании, нужно помнить не только в день годовщины.

Валерий Сокуренко, ректор ХНУВД, генерал полиции третьего ранга

Наші старші товариші, наші батьки, надзвичайно важливо. Вони зупинили лихоліття, локалізували його в свій час. І багато біди це принесло, але біда могла бути в десятки, в сотні разів більшою і могла бути дійсно катастрофа, яка б знищила людство.

После внесения знамени университета присутствующие почтили минутой молчания память героев-правоохранителей, погибших при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Дмитрий Снежкин, курсант ХНУВД

Я вважаю, що курсанти цього університету, правоохоронці, сучасна молодь, вона не замислюючись відала своє життя, свою мужність, своє здоров'я заради українського народу, заради цілістності нашої держави. І не приведи господь, якщо сьогодні сталася б така ситуація. Я вважаю, що кожен не замислюючись відправився на її ліквідацію.

В знак почтения всех жертв Чернобыльской катастрофы прозвучали салюты, а к памятнику погибшим ликвидаторам возложили живые цветы.

 

 

Видео: 

В ХНУВД состоялся митинг-реквием по случаю Дня памяти участников ликвидации аварии - 26.04.2018

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