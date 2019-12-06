Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных сил. Этот праздник появился в 1993 году. Он был учрежден в день принятия в 1991 году закона "О Вооруженных силах Украины" и с тех пор отмечается ежегодно.

Упомянутым документом был определен механизм создания армии из военных подразделений, которые остались в Украине после развала СССР.

Сразу подчеркнем, не стоит путать этот праздник и День защитника Украины, который отмечается 14 октября.

День Вооруженных сил празднуют все рода войск: сухопутные, воздушные и военно-морские. Этот праздник не является официальным выходным днем.

По традиции, 6 декабря возлагают цветы к могиле Неизвестного солдата, а также проходит божественная литургия.

Украинских военных традиционно поздравляют президент, премьер-министр и министр обороны.

Задачи

В задачи украинской армии входят: защита суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечение безопасности ее граждан.

Украинские военные также являются постоянными участниками международных военных операций, в том числе под эгидой ООН.

Численность армии на сегодня приблизилась к максимально возможной по закону отметке – 250 тыс. В ВСУ объявлен курс на достижение стандартов НАТО.

К сожалению, в последние годы к международным операциям добавилась и внутренняя. ВСУ сдерживают противника на Донбассе.