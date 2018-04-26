В Украине отменили справки с диагнозами при поступлении в детсады

Министерство здравоохранения установило, что справка в произвольной форме от педиатра или семейного врача о том, что ребенок может ходить в детсад, достаточна при поступлении в дошкольное заведение.
Остается также необходимость предоставлять справку о том, какие прививки были сделаны ребенку.
Разъяснение Минздрава от 24 апреля доступно на сайте Минобразования.
В справке педиатр должен написать ФИО ребенка, дату его рождения, место проживания и заключение, может ли он ходить в детсад.
В случае необходимости врач может написать предостережения в отношении физических нагрузок и другие рекомендации медицинского характера.
В случае, если ребенок имеет определенное заболевание, по решению одного из родителей или законного представителя ребенка в справке может быть сделана соответствующая запись.
Минздрав при этом ссылается на то, что право пациента на тайну о состоянии здоровья гарантировано законом.
Ранее родители должны были предоставлять в детсады справку особой формы, в которой указывалась история развития ребенка.