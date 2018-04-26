В Украине отменили справки с диагнозами при поступлении в детсады

26 апреля 2018 г. 12:22
Источник: Левый берег
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Министерство здравоохранения установило, что справка в произвольной форме от педиатра или семейного врача о том, что ребенок может ходить в детсад, достаточна при поступлении в дошкольное заведение.

Остается также необходимость предоставлять справку о том, какие прививки были сделаны ребенку.

Разъяснение Минздрава от 24 апреля доступно на сайте Минобразования.

В справке педиатр должен написать ФИО ребенка, дату его рождения, место проживания и заключение, может ли он ходить в детсад.

В случае необходимости врач может написать предостережения в отношении физических нагрузок и другие рекомендации медицинского характера.

В случае, если ребенок имеет определенное заболевание, по решению одного из родителей или законного представителя ребенка в справке может быть сделана соответствующая запись.

Минздрав при этом ссылается на то, что право пациента на тайну о состоянии здоровья гарантировано законом.

Ранее родители должны были предоставлять в детсады справку особой формы, в которой указывалась история развития ребенка.

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