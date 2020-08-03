В Украине пересекать границу между "красной" и другими зонами можно только на машине

Из-за ограничений в "красных" зонах работы общественного транспорта пересекать границу между "красной" и другими зонами можно на авто, в котором не более 5 человек. Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"На территории, которая отнесена к "красной" зоне опасности, прекращается работа общественного транспорта. То есть, пересечение границы возможно исключительно на собственном автомобильном транспорте, если в нем не более 5 человек, за исключением детей до 14 лет. Если дети до 14 лет, то количество пассажиров в этом автомобильном транспорте может быть больше", - отметил Степанов.

По его словам, при пересечении границ разных карантинных зон необходимости сдавать тест на определение коронавируса нет.

Министр уточнил, что установление уровня эпидемиологической опасности (так называемая "красная", "оранжевая", "желтая" и "зеленая" зоны) в компетенции Центральной комиссии ТЭБ и ЧС. Местные власти не могут принимать решение о смягчении карантина. "Органы местной власти могут только усиливать те или иные эпидемиологические ограничения, но не смягчать. Еще раз хочу подчеркнуть, что условия адаптивного карантина действуют - это максимальный баланс между работой и безопасностью в стране. Мы уже не устанавливаем на территории всей области (карантин - ред.), а определяем четко - или это город, или это район, где может быть более сложная ситуация. Мы максимально информируем через сайт Минздрава, показываем, какие именно цифры, с ухудшением каких показателей, когда рекомендуем установление того или иного уровня опасности. Здесь нет никакой политики, субъективного видения. Есть сугубо цифры, уровень опасности", - добавил Степанов.

Как сообщал Укринформ, Кабинет министров постановлением № 641 от 22 июля 2020 года установил 4 уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 - "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный".