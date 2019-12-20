В Украине переселенцы смогут голосовать на местных выборах

20 декабря 2019 г. 11:00
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Верховная Рада Украины 19 декабря приняла во втором чтении новый Избирательный кодекс с предложениями Президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому внутренне перемещенные лица получат право голосовать на местных выборах.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, за принятие нового Избирательного кодекса проголосовали 330 народных депутатов.

Документ предусматривает введение пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками на выборах народных депутатов.

Избиратели смогут проголосовать за конкретного кандидата и одновременно за партию, которую он представляет.

Также, согласно новому Избирательному кодексу, внутренне перемещенные лица получат право голосовать на местных выборах.

Как напомнили в Харьковском горсовете, на ноябрьской сессии харьковские депутаты приняли обращение к Верховной Раде с просьбой принять соответствующие меры по внесению законодательной инициативы об обеспечении внутренне перемещенных лиц правом голоса.

Отметим, новый Избирательный кодекс вступит в силу с 1 января 2020 года.

 

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