В Украине планируют создать собственный лоукост

14 июля 2017 г. 14:33
Источник: Сегодня
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В Украине могут создать собственную лоукост-авиакомпанию, с которой помогут иностранные инвесторы.

Украина открывает небо для бюджетных авиакомпаний, однако есть противодействие со стороны украинского монополиста, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Переломить ситуацию позволит создание новой авиакомпании в сегменте лоукоста. Надеюсь, зарегистрируем ее осенью. Это частные инвестиции: 51% — Украина, 49% — иностранцы. Структура должна быть такой, поскольку только компании с украинской регистрацией могут выполнять внутренние рейсы", – отметил Омелян.

Как сообщалось, несмотря на проблемы с Ryanair, в Украину входят все новые авиакомпании из Европы и Азии
 

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