В Украине планируют ввести плату за роды

Однако, в некоторых случаях, роды предполагаются бесплатно.

В Украине через два года – в 2019 году, планируют ввести плату за прием родов.

Отмечается, что такой шаг предусмотрен новым проектом медицинской реформы. Оплата будет осуществляться через государственное агентство.

В частности, заплатив за плановые роды, планируется, что роженица получит полный пакет услуг.

В случае же, если у женщины нет денег для оплаты родов, то она все же сможет родить бесплатно, а также ей предоставят отдельную палату.

Бесплатными также обещают и экстренные роды, потому что в таком случае работа врачей будет оплачиваться государством, как экстренная помощь.