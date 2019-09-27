 

В Украине планируют запустить электронные водительские права

27 сентября 2019 г. 16:17
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В Украине планируют разрешить водителям показывать удостоверение водителя в электронном виде со смартфона.

Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на слова вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Отмечается, что ведомство уже скоро планирует запустить пилотный проект. Права будут доступны в электронном кабинете водителя – откуда автомобилисты их и смогут предъявлять.

"Скоро мы запустим пилотный проект, где каждый сможет использовать электронные водительские права у себя в кабинете, в смартфоне. И показывать, когда вас остановили полицейские, электронные права", - сказал Федоров.

Сейчас согласно законодательству Украины каждый водитель должен иметь при себе водительское удостоверение, регистрационный документ на автомобиль и страховой полис.

 

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