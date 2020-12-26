В Украине почти 8 000 новых случаев COVID-19 за сутки

26 декабря 2020 г. 10:06
Источник: РБК-Украина
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На утро 26 декабря выявлено еще 7 709 новых случаев коронавируса в Украине. При этом выздоровели более 5 000 пациентов. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также сообщается, что за сутки госпитализировали 2 888 человек, зафиксировано 121 летальный случай. Также в лабораториях сделали 31 482 тестирований: методом ПЦР - 24 621, методом ИФА - 6 861.

За время пандемии в Украине:

  • заболели - 1 019 876 человек;
  • выздоровели - 651 917 человек;
  • летальных случаев - 17 702;
  • проведено ПЦР-тестов - 5 453 446.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.

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