В Украине подтвердили 1464 новых случая коронавируса

17 августа 2020 г. 9:52
Источник: ZN.UA
1 просмотр

В Украине за сутки подтвердили 1464 новых случаев коронавируса, с начала эпидемии заболели более 92820 украинцев. Об этом свидетельствует электронная карта Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По состоянию на понедельник, 17 августа, выздоровели 48164 украинца, из них 342 – за последние сутки. Не смогли справиться с осложнениями болезни 21 человек, за все время эпидемии умерли 2089 украинцев.

Антилидерами по количеству новых случаев заражения стали: Харьковская (228), Черновицкая (183), Ивано-Франковская (158), Львовская (127) и Ровенская (105) области. В столице за сутки диагноз подтвердили у 146 киевлян.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53