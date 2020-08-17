В Украине подтвердили 1464 новых случая коронавируса

В Украине за сутки подтвердили 1464 новых случаев коронавируса, с начала эпидемии заболели более 92820 украинцев. Об этом свидетельствует электронная карта Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По состоянию на понедельник, 17 августа, выздоровели 48164 украинца, из них 342 – за последние сутки. Не смогли справиться с осложнениями болезни 21 человек, за все время эпидемии умерли 2089 украинцев.

Антилидерами по количеству новых случаев заражения стали: Харьковская (228), Черновицкая (183), Ивано-Франковская (158), Львовская (127) и Ровенская (105) области. В столице за сутки диагноз подтвердили у 146 киевлян.