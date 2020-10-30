В Украине повысили зарплаты семейным врачам

Кабинет министров Украины повысил зарплаты семейным врачам, подняв ставку за оказание медицинской помощи за каждого пациента на 51 гривну. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, на вчерашнем заседании Кабинета министров внесли изменения в программу медицинских гарантий, подняв капитационную ставку для семейных врачей - фактически за каждую подписанную декларацию.

"Ранее она составляла 600 гривен 48 копеек, а сейчас - 651 гривен 60 копеек", - отметил Степанов.

Он также отметил, что, например, если с семейным врачом по максимуму подписали 1 800 деклараций, то он дополнительно получит около 7 500 гривен.

Напомним, что ранее сотни медиков обратились за COVID-выплатами. Если медицинский работник вследствие COVID-19 получил инвалидность, он получает страховку по инвалидности, если умер, то выплаты получает семья, напомнил Радуцкий.