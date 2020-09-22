В Украине повысят тарифы для семейных врачей

Со следующего года в Украине вырастет тариф для семейных врачей на первичную медицинскую помощь, сообщил во вторник, 22 сентября, министр здравоохранения Максим Степанов.

"За каждую заключенную декларацию уплачивается сумма - в этом году она составляет 600 грн, в следующем году она будет составлять 710 грн. Мы повысили тариф. Он не повышался два года", - сообщил он.

При этом оплата работы семейного врача будет зависеть от коэффициентов.

"Кроме количества пациентов у этого семейного врача, еще индивидуальные особенности пациентов. Может быть, что они в подавляющем большинстве с гипертонической болезнью, сахарным диабетом. Или семейный врач работает в горных районах. Все эти особенности мы закладывали в расчет финансирования за первичную помощь через соответствующие коэффициенты", - пояснил Степанов.

Кроме того, он отметил, что будут введены коэффициенты качества первичной медицинской помощи.

"Например, вопрос иммунизации. Врач должен проводить вакцинизацию среди пациентов, с кем у него заключен договор. Мы заложили дополнительную сумму денег за ведение пациентов амбулаторно, больных туберкулезом", - сообщил министр.

На данный момент декларации с семейными врачами заключили около 31 миллионов украинцев. Всего на 2021 семейным врачам должны выплатить 23 млрд гривен.

Накануне Степанов сообщил, что в следующем году зарплаты врачам должны вырасти до 22-25 тысяч гривен, а медсестрам - 17-18 тысяч.