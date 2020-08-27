В Украине появился единый портал обо всех госуслугах

В Украине в четверг, 27 августа, заработал гид по государственным услугам - информационный онлайн-портал обо всех сервисах, которые предоставляют органы исполнительной власти и местного самоуправления. Ранее в государстве не было единой платформы, где можно было бы узнать о любой госуслуге в удобной форме.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Указано, что этот гид (https://guide.diia.gov.ua/) содержит полную и достоверную информацию о тысяче услуг, а именно: о месте, способе, сроке, стоимости, результатах получения услуг, а также необходимых документах и способе обжалования их результатов. Гид доступен в двух форматах открытых данных: Excel и Json.

«Обычно украинцы гуглили или узнавали от знакомых, как получить нужную государственную услугу. Иногда было почти невозможно найти необходимую информацию на простом и человечном языке. Гид из государственных услуг решает эту проблему - гражданам больше не нужно тратить кучу времени и энергии на поиск. Все доступно, легко и сохраняется на одном портале», - отметил Вице-премьер-министр - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Информация в гиде упорядочена по 36 жизненным событиям. Такую логику систематизации услуг позаимствовали у правительства Канады. Данные об услугах распределены по 17 категориям в зависимости от сферы деятельности. Среди самых популярных категорий - социальная защита, гражданство и миграция, деятельность бизнеса и общественных формирований, сфера интеллектуальной деятельности, финансы и налоги.

Как отмечается, данный гид является официальным источником о государственных услугах в Украине.

«Если орган исполнительной власти или местного самоуправления при предоставлении определенной услуги потребует справку, которую не упоминают на гиде, ссылка на гид является аргументом для граждан - не предоставлять соответствующие документы», - сказано в сообщении Кабмина.

При этом гид продолжает пополняться услугами и жизненными ситуациями.

Также пользователей данного приложения попросили предоставить обратную связь на сайте – в случае, если они не нашли информацию о необходимой услуге.