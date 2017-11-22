В Украине появился новый вид мошенничества в Instagram

В социальной сети Instagram появился новый вид мошенничества.

В Instagram начали появляться рекламные сообщения о возможности получить 3,8 тыс. гривен. Об этом говорится в сообщении на сайте "ПриватБанка".

Сообщается, что в ленте новостей Instagram начали появляться рекламные сообщения о возможности получить 3,8 тыс. гривен, которые якобы зачисляются на карточку "ПриватБанка". "В случае перехода по рекламной ссылке пользователю предлагают зарегистрироваться и получить деньги, продав часть своего интернет-трафика. При регистрации у пользователя просят ввести личные данные и информацию о счетах в "ПриватБанке", - говорится в сообщении.

. «ПриватБанк» призвал пользователей этой соцсети быть осторожными, не переходить по сомнительным ссылкам, не регистрироваться на неизвестных сайтах и не передавать мошенникам персональные данные.