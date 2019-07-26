В Украине появился первый центр развития медсестринства

В Украине создали первый в стране центр, который будет содействовать развитию медсестринства. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Центр создали летом 2019 года, при Государственном учреждении «Центр развития медсестринства Минздрава Украины».

"Мы в диалоге с медсестрами и медбратьями по всей стране и точно знаем, какова нынешняя реальность и что надо менять. Наша цель - построить новую модель развития медсестринства, при которой вырастут не только зарплаты медсестер и медбратьев, но и их роль. Они будут иметь больше полномочий и, соответственно, больше ответственности и возможностей. На этом этапе сосредотачиваемся на образовании, стандартах и профессиональному развитию ", - отметила Екатерина Балабанова, директор Центра развития медсестринства.

Центр будет заниматься увеличением практической подготовки на додипломном этапе образования, высшим образованием и ученой степенью по специальности «Медсестринство». Отмечается, что только в Украине и некоторых постсоветских странах медсестры не имеют высшего образования.

Также в обязанности центра войдет повышение квалификации медсестер и медбратьев, усиление роли этой профессии из-за расширения полномочий, кроме того, будет введена сертификация, которая поможет расширить полномочия этой профессии и, соответственно, даст возможность претендовать на повышение зарплат.

Однако Минздрав отмечает, что работа в этом направлении только начинается. Параллельно Центр развития медсестринства уже провел 50 консультаций в 15 регионах Украины.

Уже налажено сотрудничество с главными, старшими, семейными медицинскими сестрами и братьями, представителями областных департаментов здравоохранения, колледжей, академий и институтов, ведущих подготовку по специальности «Медсестринство», а также со всеми 25-ю региональными профессиональными сестринскими ассоциациями.

Напомним, 1 июля в Украине впервые прошел международный экзамен по основам медицины, который вошел в состав Единого государственного квалификационного экзамена. Повторно сдать экзамен можно только один раз, если попытка будет неудачной – студентов будут отчислять.