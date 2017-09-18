В Украине появятся б/у электрички из Германии

Списанные составы в Германии находятся в лучшем состоянии, чем украинские после реставрации, сказал министр инфраструктуры.

Украина рассчитывает получить немецкие подержанные электрички. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с Германией.

Также он отметил, что списанные составы в Германии находятся в лучшем состоянии, чем украинские после реставрации.

"Я не уверен, что получится это сделать до конца года. Я понимаю, что люди ездят в нечеловеческих условиях. Абсолютно неправильный подход, когда мы отчитываемся о ремонте 10 вагонов, а их тысячи. Мы понимаем реально, что никогда не сможем их заменить. Вторая проблема – отсутствие собственного производства электричек", – сказал Омелян.