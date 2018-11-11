В Украине пресекли сбыт некачественных лекарств для онкобольных

Правоохранители прекратили в системе здравоохранения деятельность группировки, которая организовала контрабандный ввоз и нелегальный сбыт в Украине лекарств сомнительного качества для онкобольных.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что дельцы наладили поставки из России крупных партий незарегистрированных в Украине медицинских препаратов для реализации онкобольным в Киеве, Днепре, Харькове, Хмельницком и Виннице.

Товар поступал на международные почтовые отправления и «распространялся» при содействии врачей региональных онкологических диспансеров.

Правоохранители установили, что злоумышленники завозили фальсифицированные лекарства для онкобольных также из Турции и Индии.

Перевозки препаратов осуществлялись с грубым нарушением условий хранения, что приводило к потере их медикаментозного эффекта.

По заключению профильных экспертов ввоз и сбыт в Украине этих лекарственных средств сомнительного качества представлял угрозу жизни и здоровью граждан.

Во время проведения следственных действий у фигурантов дела в Винницкой, Днепропетровской, Киевской и Хмельницкой областях правоохранители изъяли сотни упаковок незарегистрированных в Украине контрабандных лекарственных средств.

Правоохранители в Винницкой области начато уголовное производство по ч. 3 ст. 305 и ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины.