В Украине пресекли сбыт некачественных лекарств для онкобольных

11 ноября 2018 г. 11:29
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Правоохранители прекратили в системе здравоохранения деятельность группировки, которая организовала контрабандный ввоз и нелегальный сбыт в Украине лекарств сомнительного качества для онкобольных.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что дельцы наладили поставки из России крупных партий незарегистрированных в Украине медицинских препаратов для реализации онкобольным в Киеве, Днепре, Харькове, Хмельницком и Виннице.

Товар поступал на международные почтовые отправления и «распространялся» при содействии врачей региональных онкологических диспансеров.

Правоохранители установили, что злоумышленники завозили фальсифицированные лекарства для онкобольных также из Турции и Индии.

Перевозки препаратов осуществлялись с грубым нарушением условий хранения, что приводило к потере их медикаментозного эффекта.

По заключению профильных экспертов ввоз и сбыт в Украине этих лекарственных средств сомнительного качества представлял угрозу жизни и здоровью граждан.

Во время проведения следственных действий у фигурантов дела в Винницкой, Днепропетровской, Киевской и Хмельницкой областях правоохранители изъяли сотни упаковок незарегистрированных в Украине контрабандных лекарственных средств.

Правоохранители в Винницкой области начато уголовное производство по ч. 3 ст. 305 и ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины.

 

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